Prefeitura realiza ação em alusão ao Dia Internacional da Pessoa Idosa

Na manhã desta sexta-feira (6) a Prefeitura de Rio Branco realizou uma ação dedicada aos idosos do programa Academia de Saúde, em alusão ao Dia Internacional da Pessoa Idosa, comemorado no dia 01 de outubro de 2023.

Sob coordenação da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), a atividade aconteceu no Horto Florestal e contou com a participação em massa dos idosos e também envolveu a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), Instituto Previdenciário do Município (RBPREV), Serviço Social do Comércio (Sesc) e teve a participação do Grupo de Forró do Senadinho.

Com objetivo de estimular a prática de exercício físico aos idosos, foi realizada uma caminhada pelo parque, além de orientações sobre alguns cuidados com a saúde mental e física. Também houveram outros serviços de saúde como teste de glicemia e aferição de pressão arterial.

Os participantes também tiveram acesso a produtos de embelezamento e um delicioso café da manhã com direito a bolo. Os idosos também puderam se divertir com o forró arrasta-pé pelo Grupo de Forró do Senadinho com muita música e animação.

A coordenadora da Academia de Saúde do Município de Rio Branco, Elisabete Viana, explicou sobre objetivo da ação e afirmou que o evento foi muito positivo e participativo.

“Durante o evento foi passado a necessidade de os idosos estarem se movimentando e confraternizando, algo que o programa Academia da Saúde, ofertado pela gestão do Prefeito Tião Bocalom, já faz diariamente com esses idosos. Nosso objetivo é incentivar este público a sair de suas casas e se movimentarem cuidando da saúde, principalmente para evitar a depressão entre os idosos. Nosso objetivo é incentivar a prática de atividades físicas para que eles possam ter uma boa qualidade de vida”, disse.

Ainda de acordo com a avaliação dela o evento foi um sucesso. “Tivemos uma adesão muito grande por parte deles. Os idosos também foram contemplados com serviços de saúde como: teste rápidos, teste de glicemia, aferição de pressão arterial, além de produtos de embelezamento, com direito um delicioso café da manhã, além da caminhada tradicional, sorteios de brindes e música ao vivo por conta do forró do Senadinho”, concluiu.

Por Assecom/Prefeitura