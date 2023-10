Prefeitura de Rio Branco executa obras na rua Joaquim Macedo bairro Placas

Foto: Evandro Derze/Assecom

Uma intervenção de grande proporção está sendo realizada pela Prefeitura de Rio Branco, por meio da Empresa Municipal de Urbanização (Emurb), na rua Joaquim Macedo, bairro Placas, em um desmoronamento que está há mais de 15 anos sem receber uma intervenção do poder público municipal. O trabalho está sendo executado por máquinas pesadas, devido ao tamanho do burac.

Os trabalhos começaram nesta segunda-feira (9) e devem ficar prontos até o final desta semana. O coordenador de obras da Emurb, João Vieira, disse que esse problema é bem antigo e que há tempos a população pede melhorias.

“Esse problema já é bem antigo, a população sempre reivindicou. Aqui o passeio estava praticamente comprometido, a metade da pista também. E nós estamos dando uma resposta no escorregamento desse talude”, explicou.

No mesmo bairro, na rua 12 de outubro, os trabalhos de recuperação de toda a rua está em fase final. Aqui o tapa-buraco com remendo profundo foi executado. Agora, a equipe da Emurb está finalizando com a capa asfáltica. O aposentado Antônio Alves observa de sua casa o trabalho que a prefeitura está fazendo em sua rua.

“Está bom demais, melhor que isso não pode ficar. À vista da lama que estava aí, a poeira doida…tá bom demais”, avalia Alves.

Por Assecom/ Prefeitura