Prefeitura realiza reunião de alinhamento para entrega dos itens do Projeto Recomeço

O prefeito da capital recebeu nessa terça-feira (17), em seu gabinete, a secretária Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos e falaram sobre a última etapa do Projeto Recomeço, para que em breve sejam realizadas as entregas dos itens aos usuários que foram atingidos pela enxurrada dos igarapés ou alagação do rio Acre.

Inicialmente, os mais de 17 mil itens contemplariam duas mil famílias que perderam algum tipo de móvel, mas em função de algumas famílias que durante as visitas domiciliares declararam que já recuperaram os itens, seja comprando ou ganhando, foi possível contemplar outras, pelo critério de renda. Devido a isso, a gestão conseguirá alcançar um total de quatro mil famílias.

Segundo a secretária da SASDH, Suellen Araújo, toda a parte burocrática do projeto já foi realizada e, junto a coordenadoria Municipal de Defesa Civil (Comdec), as equipes da secretaria passaram por todos os bairros atingidos para que fosse feito o levantamento necessário para o cadastro das famílias com direito ao benefício.

“Vale esclarecer que nenhuma família precisa sair da sua casa para buscar a SASDH, a prefeitura ou o Cras para qualquer tipo de cadastro, o nosso prefeito Tião Bocalom vai dar todas as informações em uma coletiva para àquelas pessoas que, de alguma forma, sofreram com a enxurrada ou alagação e que não foram inseridas no cadastro.”

Por Assecom/Prefeitura