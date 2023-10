Prefeitura de Rio Branco lança ordem de serviço para construção da ponte do Judia

Foto: Val Fernandes/Assecom

A ponte sobre o igarapé Judia vai fortalecer a infraestrutura urbana e facilitar o deslocamento entre alguns bairros do Segundo Distrito, especialmente o Belo Jardim 1 e o Canaã. A obra promete trazer inúmeros benefícios para os moradores e impulsionar o desenvolvimento da região. Com um investimento superior a 7 milhões de reais, em recursos próprios e emenda parlamentar da então senadora Mailza Assis , a nova ponte irá substituir a antiga estrutura, que estava deteriorada e não comportava o fluxo de veículos e pedestres.

“Vai servir para (diminuir) o engarrafamento da Corrente. Nós temos mais de 26 bairros que podem ser contemplados com essa ponte. Então, é um desenvolvimento muito grande para a comunidade do Segundo Distrito e aí a gente diz que isso é dignidade”, avalio o presidente da associação de moradores do bairro, Rodrigo Carlos.

A ponte sobre o igarapé Judia liga os bairros Belo Jardim 1 e Canaã. Por ser uma região alagadiça, no período das cheias o manancial transborda e compromete a estrutura, tanto dos pilares como das cabeceiras. Agora, com a construção da nova ponte em concreto armado e aço, todos esses transtornos serão resolvidos.

“Trará muito mais durabilidade, segurança e poderá, com toda certeza, trazer toda aquela expectativa que a população daqui há muito tempo solicita, que é a mobilidade urbana, e poderá ir e vir todos os dias e toda hora”, pontua o secretário de infraestrutura, Cid Ferreira.

Além disso, a construção de uma nova ponte permitirá uma melhor integração entre os bairros e facilitará o acesso às áreas comerciais e serviços essenciais. Durante a cerimônia, o prefeito disse que a previsão é de que a obra seja concluída em oito meses e que a ponte vai trazer alívio para os moradores que aguardam ansiosamente por essa melhoria há anos.

Com a conclusão desse importante projeto, os moradores dos bairros Belo Jardim e Canaã poderão desfrutar de uma nova realidade, com mais segurança, mobilidade e qualidade de vida. A dona de casa Almira Barros comemora. Ela ainda depende de catraia ou canoa e isso a impede de sair durante a noite.

“Vai ser ótimo. Quando alaga a gente fica totalmente ilhado.”

O cabeleireiro Márcio Barroso destaca o fato de a ponte ser de alvenaria.

“Porque vai poder ir e vir, né? De madeira só pode um carro de cada vez.”

Em seu discurso, o prefeito disse que a ponte do Judia será um símbolo de progresso e união entre as comunidades, conectando pessoas e oportunidades.

“É uma ponte que liga as comunidades, aqui tem muita gente, pessoas simples, pessoas humildes e que precisam realmente desse acesso. Estou feliz porque nós estamos dando ordem de serviço para um projeto que já existe há mais de 30 anos e é um pedido da comunidade. Tenho certeza que ela vai começar o mais rápido possível e se Deus quiser, no máximo em oito meses, a obra estará pronta. O transtorno vai passar, a obra vai ficar e a população vai agradecer.”

Por Assecom/Prefeitura