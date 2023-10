Prefeitura de Rio Branco e DNIT se reúnem para articular melhorias na Rodovia BR 364

Foto: Izaías Gomes/Assecom

A Prefeitura de Rio Branco recebeu, nesta segunda-feira (16), o superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) para juntos tratarem sobre as melhorias que serão realizadas na BR-364. Tendo em vista a importância dessa intervenção, também estiveram presentes os representantes da Seinfra, Seagro e Secretaria de Cuidados com a Cidade (SMCCI).

De acordo com o prefeito de Rio Branco, a parceria entre a municipalidade e o DNIT já é antiga e essa manutenção na rodovia vem em boa hora. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade (SMCCI), vai instalar toda a iluminação central na BR-364, que vai do ramal Judia até a rotatória do Distrito Industrial.

“Ali vamos colocar uma iluminação com dois braços. A outra coisa que ele nos apresentou é um projeto que vai ajudar muito as crianças que estudam naquelas escolas que ficam ao longo da BR. Já tivemos diversos acidentes, inclusive fatais, por isso o DNIT vai fazer uma pista que vai servir tanto para ciclista quanto para pedestre em que a Prefeitura também fará a iluminação”.

Além disso, o gestor da capital explicou que eles estão em discussão para a municipalização das margens da BR-364, que inclusive vai permitir que a Prefeitura possa fazer duas vias marginais saindo da Corrente e chegando ao Distrito Industrial.

Para o superintendente do DNIT, Ricardo Araújo, essa parceria vai deixar a rodovia mais segura, tanto para os motoristas quanto para os pedestres.

“O projeto que está sendo feito é para criar um ambiente melhor, inclusive para os alunos que estão naquela região, e a ideia é criarmos uma ciclofaixa e a iluminação para diminuírem os acidentes. Quase toda semana tem acontecido um atropelamento, porque ali é muito escuro e perigoso”.

Por Assecom/ Prefeitura