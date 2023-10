Prefeitura contempla moradores do Papouco com ação de saúde

A Prefeitura de Rio Branco realizou, nesse sábado (28), mais uma ação de saúde voltada a atender a demanda da comunidade de Rio Branco. A comunidade contemplada foram os moradores do Bairro Papouco. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) organizou a ação que ofereceu uma variedade de serviços médicos essenciais àquela comunidade.

A iniciativa contou com uma equipe dedicada, composta por médicos, dentistas, enfermeiros e pessoal de apoio, com o objetivo de garantir um atendimento completo e de qualidade. Os serviços oferecidos incluíram consultas médicas, atendimento odontológico, pré-natal, testes rápidos, vacinação antirrábica, pequenas cirurgias, além de uma apresentação cultural do grupo de capoeira Cordão de Ouro, grupo formado por alunos da própria comunidade.

Para dar mais qualidade e rapidez nos atendimentos foram direcionados para o local três vans odontológicas e um ônibus, além das cadeiras portátil odontológicas, serviços de odontologia que vem trazendo resultados satisfatórios na atenção primária de Rio Branco.

A ação contou com a participação da comunidade local além de moradores de outras regiões que saíram de suas casas em busca de atendimento ofertado pela gestão municipal.

A secretária Municipal de Saúde, Sheila Andrade, explicou que é uma determinação do prefeito, levar saúde até a comunidade. Ela disse que já é a segunda ação realizada no Papouco.

“É uma comunidade muito carente que precisa muito. Aqui estão todos os profissionais da atenção primária realizando os atendimentos. Tenho certeza que a comunidade só agradece nosso prefeito Tião Bocalom por essa ação que estamos realizando. Nós iremos continuar levando ação de saúde para quem precisa.”

Sheila Andrade também fez questão de enfatizar que a gestão está garantindo médicos para atender em todas as Unidades de Saúde da capital, algo que praticamente não era ofertado.

“Hoje, graças a Deus, em todas as Unidades de Saúde de Rio Branco temos médicos atendendo a população. Isso é um avanço muito grande na atenção primária do município”, concluiu.

Por Assecom/ Prefeitura