Prefeitura de Rio Branco conclui complexa manutenção de rede de drenagem no Bosque

A Prefeitura de Rio Branco, concluiu, nesta segunda-feira (30), a manutenção da rede drenagem de 400 milímetros, que fica na rua Alvorada, bairro do Bosque.

O serviço, que teve início no dia 23 de outubro, requereu um tempo maior para ser finalizado já que houve a necessidade de um escavamento de 60 metros para solucionar o problema.

O Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb), a Empresa Municipal de Urbanização (Emurb), assim como as Secretarias Municipais de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), e de Cuidados com a Cidade (SMCCI) ajudaram na drenagem, esgoto, limpeza, construção de calçada e troca do tubo, fazendo um trabalho eficiente para garantir o bom funcionamento do sistema e a qualidade de vida dos moradores do município.

