Populares saqueiam carga de legumes e frutas que caiu de caminhão na Capital

Dezenas de populares saquearam a carga que caiu de caminhão na BR-364, próximo ao Centro Universitário Uninorte, na manhã desta sexta-feira, 6. O ac24horas flagrou o momento em que o motorista ainda tentava convencer as pessoas a, ao menos, aguardar que fossem tiradas fotos para justificar o ocorrido na empresa, mas os populares se dividiam na busca pelo que podia ser levado.

Segundo o motorista, o caminhão de uma transportadora que carregava frutas e legumes teve uma das portas da traseira abertas enquanto fazia a rotatória. Outro motorista da mesma empresa, que vinha logo atrás, fez sinal de parada. Quando os dois desceram na intenção de juntar o que podia ser resgatado, populares já estavam juntando os itens em sacolas, mochilas, bolsos, ou qualquer outro recipiente que tivesse ao alcance.

Diante de tanta gente, os motoristas nada puderam fazer senão pegar também o que podiam, na intenção de diminuir o prejuízo.

Em entrevista ao ac24horas, o motorista, que não se identificou, disse: “a primeira coisa que aparece é gente pra levar a carga embora. Por outro lado, as coisas estão difíceis, né?”. Ele contou que não é a primeira vez que vê saques em estradas: “Uma vez estava na estrada a caminho de Guajará-Mirim, em Rondônia, tinha acontecido um acidente onde uma criança morreu e a mãe ficou ferida, na hora um rapaz começou a tirar as rodas do carro em que elas estavam e o estepe, para roubar, acendi a luz da cabine do caminhão pra ele ver que estava sendo visto e o ladrão riu na minha cara. Infelizmente, hoje, este é o país que a gente vive”, lamentou.

Entre os que participaram do saque, estava o motorista de um veículo oficial do governo do Estado, de placa QLV-0593.