População inadimplente volta a crescer e dívida total é de quase R$ 1,250 bi no Acre

A taxa da população endividada alcançou, em agosto, 40% dos adultos acreanos, 0,04% ponto percentual a mais que no mês anterior. A Serasa Experian atualizou os dados da inadimplência mostrando que no Acre o volume total da dívida da população chegou a R$1.249.926.964,00. Para efeito de comparação, em julho esse valor era de R$ 1.244.514.716,00.

O endividamento tira diariamente o sono de 275.207 acreanos (em julho eram 272.343). Cada um dos inadimplentes deve R$ 4.533,53 (eram R$4.569,66,em julho) em média.

Assim, o mais recente levantamento da Serasa, com dados do mês de agosto de 2023, aponta que o per capita da inadimplência não para de crescer.

Dívida é qualquer quantia de dinheiro que deve ser paga. Pode ser uma pendência financeira, como uma compra no cartão, ou uma dívida moral, como um dinheiro pego emprestado com um parente. Já a inadimplência é a incapacidade ou o atraso de pagar uma dívida.