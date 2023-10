Policiais militares do Acre participam de curso de prevenção à violência doméstica em MG

Duas acreanas irão trazer na bagagem o conhecimento e a experiência obtida em Minas Gerais. Foto: cedida

A tenente Cristiane Moraes e a sargento Márcia Rocha, da Polícia Militar do Acre (PMAC) concluíram na manhã desta terça-feira, 31, em Belo Horizonte, o Curso de Prevenção à Violência Doméstica, realizado pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Além das acreanas e dos mineiros, a capacitação, que começou no dia 16, foi oferecida a policiais do Amazonas, Chile e Equador.

Com uma carga de 120 horas-aulas, o curso teve vasta exploração teórica, como o estudo da Lei Maria da Penha, relações de gênero e protocolos de atendimento a vítimas de violência doméstica, além de aulas práticas.

Para a tenente Cristiane Moraes, que atua na Patrulha Maria da Penha (PMP), em Rio Branco, a formação irá auxiliar no seu trabalho. “Adquiri conhecimentos para melhorar a atuação na Patrulha, enriquecer o serviço, mas quem verdadeiramente ganha é a população acreana, que contará com duas policiais preparadas para o enfrentamento à violência doméstica e familiar”, disse.

Entusiasmada com a formação e o conhecimento adquirido, a sargento Márcia Rocha, que faz parte do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), localizado em Tarauacá, também desempenha o serviço na PMP, e diz ter aprendido muito com a polícia mineira. “Significa muito para mim, pois adquiri experiência para trabalhar nessa área que tanto amo, que é o combate à violência doméstica”, destacou.