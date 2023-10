Polícia Rodoviária Federal no Acre reforça abordagens em estradas durante feriadão

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou nesta quarta-feira, 11, em todo o Brasil, a Operação Nossa Senhora Aparecida 2023. A mobilização durante o feriado prolongado seguirá até as 23 horas e 59 minutos de domingo (15), visando reduzir a violência no trânsito, com a queda do número de acidentes e de mortes nas rodovias.

Neste período, quando é comum o aumento do fluxo de veículos nas rodovias, o policiamento preventivo de acidentes e de fiscalização da PRF ganhará reforço, sobretudo, em pontos das rodovias federais, com maior incidência de acidentes graves. Este incremento nas atividades visa garantir a pessoas que transitam nestas localidades uma viagem segura, com conforto e fluidez no trânsito.

No Acre, há um reforço das ações preventivas (palestras) e abordagens de fiscalização, segundo a superintendência regional. Os números do resultado da operação devem ser divulgados na próxima segunda, 16.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, as causas mais comuns de acidentes nas rodovias brasileiras estão relacionadas a ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade, não uso do cinto de segurança e demais dispositivos de retenção obrigatórios, como assentos de elevação, falta de uso do capacete, embriaguez ao volante, pouco ou nenhum tempo de descanso; e muito frequentemente, uso de telefone celular ao volante.

Com informações de Agência Brasil.