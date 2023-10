Polícia Militar prende indivíduo no Papouco e apreendem arma

Policiais militares do 1° Batalhão prenderam um indivíduo com uma arma de fogo, no Papouco, na madrugada de quarta-feira, 04.

Os militares fizeram uma incursão a pé na região e realizaram busca pessoal em um grupo de pessoas e observaram que um dos homens tinha quatro cartuchos de espingarda em seu bolso. Fazendo buscas nas proximidades, os policiais encontraram o armamento (espingarda).

A guarnição encaminhou o envolvido, juntamente com armamento apreendido, à delegacia para que fossem tomadas as providências cabíveis ao fato.

Por Assessoria de Comunicação da PMAC