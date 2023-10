Polícia Militar prende acusado de estupro com duas armas de fogo

Policiais militares que atuam em Porto Acre prenderam um homem acusado de estupro e apreenderam duas armas de fogo na sexta-feira , 13, na zona rural do município.

Os militares receberam denúncia da mãe da vítima relatando que a filha mora com o pai e estava sendo abusada pelo homem. A menor se refugiou na casa de um vizinho e o pai foi ao local buscá-la, porém diante da recusa do vizinho em entregar a menor o homem fez ameaças a família que ligou para polícia.

Uma guarnição militar se deslocou até a casa do homem e o encontrou. Em buscas no local foram encontradas duas armas de fogo e o indivíduo foi conduzido à delegacia para que fossem tomadas as providências ao fato.

Por Assessoria de Comunicação da PMAC