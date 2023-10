Polícia Militar do Acre apresenta estrutura e planejamento a comitiva do Exército

Com os ritos militares de apresentação da tropa e da Banda de Música, o Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar do Acre (PMAC) abriu as portas para receber, nas primeiras horas desta terça-feira, 3, a visita técnica de uma comitiva do Exército Brasileiro (EB). Durante o encontro, a instituição militar estadual apresentou sua estrutura organizacional, com base na Lei n° 2.001 e seu planejamento estratégico.

Os militares do EB foram recepcionados pelo comandante-geral da PMAC, coronel Luciano Dias Fonseca, o qual apresentou as dependências da construção histórica, que conta um pouco da centenária instituição acreana no seu hall de entrada . Em seguida, as equipes se reuniram para as apresentações e reuniões de alinhamentos institucionais.

O coronel Luciano Fonseca destacou a cooperação entre as forças. “Estamos aqui buscando alinhamento institucional, onde destacamos as funções e atribuições da Polícia Militar. No dia a dia, prosseguimos com as nossas missões, com êxito e com apoio das Forças Armadas, como já é de costume”, enfatizou o oficial.

O general de Brigada Flávio Moreira Mathias, comandante da 17ª Brigada de Infantaria de Selva e chefe da comitiva, falou dos laços históricos das instituições. “Aqui mantemos a ligação das forças, onde o Exército fortalece sua afinidade com a Polícia Militar, pois em nosso cotidiano atuamos juntos em operações e ações”, disse o comandante.

Formaram a comitiva do Exército o comandante do 4º Batalhão de Infantaria e Selva (4º BIS), tenente-coronel Elmir Xavier, o major Rodrigo Pedroso e o subtenente Salomão Barbosa. A PMAC foi representada pelos coronéis Emílio Virgilio, Wagner Stanislau e Marta Renata Freitas, pelos tenentes-coronéis Marcilene Alexandrina, Kleison Albuquerque, Airton Leitão e Elizângela Monteiro e pelo major Joyb Ramos.