Polícia Federal vê risco de espionagem da Abin ter exposto dados sensíveis do Brasil

A PF deflagrou uma operação na semana passada para investigar o uso do FirstMile no rastreamento ilegal de jornalistas, políticos adversários do governo Bolsonaro e até integrantes do Poder Judiciário. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão, dois ex-agentes da Abin foram presos e cinco servidores do órgão foram afastados dos cargos.