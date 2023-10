Polícia Civil encontra corpos de traficantes suspeitos de matar médicos no Rio de Janeiro

A ordem das execuções teria partido de chefes do Comando Vermelho, que estariam contrariadas com a repercussão do caso, já que inocentes acabaram mortos. A orientação foi dada em uma videoconferência com a participação da cúpula da facção, que fica dentro do presídio Bangu 3.

O caso



Os médicos estavam hospedados no Hotel Windsor, na Avenida Lúcio Costa, que sedia o 6º Congresso Internacional de Cirurgia Minimamente Invasiva do Pé e Tornozelo.



Já o crime foi no Quiosque do Naná, na Avenida Lúcio Costa, na Praia da Barra da Tijuca, entre os postos 3 e 4. O estabelecimento fica em frente ao Hotel Windsor.



Câmeras de segurança mostram que um carro branco parou em frente ao quiosque pouco antes de 1h de quinta-feira. Três homens desceram do veículo, foram até os médicos e atiraram mais de 30 vezes.



Em seguida, os homens fugiram. Nada foi levado dos médicos. De acordo com as investigações, o carro usado no crime seguiu para a Cidade de Deus.



As vítimas que morreram são:



• Diego Ralf Bomfim , 35 anos, irmão da deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP);

, 62 anos; • Perseu Ribeiro Almeida, 33 anos.