Polícia Civil do AC realiza operação contra o tráfico de entorpecentes no município de Cruzeiro do Sul

A Polícia Civil do Acre, por meio da delegacia de Cruzeiro do Sul, realizou uma operação nesta quarta-feira, 11, com o cumprimento de cinco ordens judiciais de busca e apreensão. A ação policial teve como objetivo coletar elementos de prova relacionados a crimes em que os indivíduos estavam envolvidos, especificamente o tráfico de drogas na região.

Durante a operação, as autoridades obtiveram informações cruciais que apontam para a existência de uma rede de tráfico de drogas atuando em Cruzeiro do Sul e arredores. Essa ação demonstra o compromisso da Polícia Civil em combater ativamente o comércio ilegal de substâncias entorpecentes, visando a manutenção da segurança e do bem-estar da comunidade.

As investigações estão em andamento, e as autoridades estão determinadas a identificar e responsabilizar todas as pessoas envolvidas no tráfico de drogas na região. O objetivo é coibir essa atividade criminosa e garantir que a população possa viver em um ambiente mais seguro e saudável.

De acordo com a autoridade policial, é muito importância o trabalho conjunto da Polícia Civil com a comunidade para identificar e enfrentar o tráfico de drogas. “Nossa missão é proteger e servir a população, e a operação de hoje é mais um passo no sentido de cumprir essa missão.”

A Polícia Civil pede à população que colabore com informações que possam contribuir para o sucesso das investigações e, assim, ajudar a coibir o tráfico de drogas na região. a instituição mantém um canal aberto para que os cidadãos forneçam informações relevantes. Os moradores podem utilizar o aplicativo WhatsApp ou entrar em contato por meio do número (68) 99922-1111. O anonimato dos denunciantes é garantido.

Por Ascom/ PCAC