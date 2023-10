Polícia prende 3° autor de dupla tentativa de homicídio em Sena Madureira

Na manhã desta terça-feira, 31, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da equipe de investigadores da Delegacia de Sena Madureira, efetuou a prisão de um homem, das iniciais E. B. L., terceiro autor de um a dupla tentativa de homicídio qualificado.

O crime ocorreu no dia 15 de agosto do corrente ano, onde os autores efetuaram diversos tiros contra duas vítimas que estavam em uma residência na cidade de Sena Madureira.

Segundo a investigação, a tentativa de homicídio contra as vítimas seria motivada por disputa de território entre facções criminosas rivais. Durante as buscas no local da ocorrência, foi encontrado um projétil de arma de fogo, na sala da referida residência onde aconteceram os disparos. Na ocasião as vítimas ficaram gravemente feridas, foram socorridas para o hospital da cidade e depois encaminhadas para Rio Branco.

A equipe de investigadores prendeu anteriormente E. S. da S., integrante de organização criminosa, o qual recebeu a missão de exterminar faccionados de uma facção rival. Na ocasião da sua prisão o faccionado atentou contra a integridade dos investigadores de polícia, mas foi dominado, preso e flagranteado pelo crime de resistência, previsto no art. 329 do Código Penal. No dia 02 de outubro de 2023 a equipe de investigadores prendeu W. P. DA S., vulgo “FOQUINHA” (2º AUTOR).

A investigação vem sendo Coordenada pelo Delegado de Polícia Thiago Braga Parente e na manhã de hoje, o terceiro autor da dupla tentativa foi preso em uma aldeia indígena na Cidade de Sena Madureira. Após a prisão o preso foi submetido a exame de corpo de delito, levado à Delegacia de Polícia e colocado à disposição da Justiça. A investigação Criminal nesta data é encerrada, com todos os autores presos e entregues à Justiça.

Por Ascom/PCAC