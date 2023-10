Polícia Civil implanta programas Qualivida e Pacificar em cinco municípios do Acre

A Polícia Civil do Acre (PCAC) está empenhada em melhorar a qualidade de vida dos servidores que atuam nos municípios do estado, buscando promover o bem-estar e pacificar conflitos locais. Ao longo da semana, a instituição realizou a implantação dos programas “Qualivida” e “Pacificar” em cinco municípios: Acrelândia, Capixaba, Manoel Urbano, Sena Madureira e Xapuri.

Essas iniciativas representam um passo importante na missão da PCAC de aproximar-se das comunidades e contribuir para um ambiente mais harmonioso e saudável.

O delegado-geral da PCAC, Henrique Maciel, enfatizou a importância desses programas para a instituição e a sociedade acreana: “Nossa intenção é criar um ambiente de trabalho mais saudável e, ao mesmo tempo, oferecer serviços de mediação de conflitos eficazes. O Qualivida visa cuidar do bem-estar de nossos servidores, enquanto o Pacificar se concentra em resolver conflitos de maneira pacífica e construtiva”, informa.

O coordenador do Núcleo do “Qualivida”, Valcleir Carvalho, afirmou que o projeto é um esforço dedicado a melhorar a qualidade de vida dos servidores da PCAC, promovendo a saúde física e mental, incentivando práticas saudáveis e fornecendo apoio para lidar com desafios pessoais e profissionais, além do telessaúde que possibilita atendimento psicológico por meio de consultas via internet. “Acreditamos que servidores saudáveis e felizes são mais produtivos e capazes de prestar um serviço de maior qualidade à comunidade”, disse o coordenador.

Por sua vez, o coordenador do núcleo “Pacificar”, Paulo Carppegiani, destacou a relevância da mediação de conflitos: “O Pacificar busca fornecer um serviço essencial às comunidades locais. Por meio da mediação e do diálogo construtivo, pretendemos resolver conflitos de maneira pacífica e evitar que disputas se transformem em situações mais graves. Queremos construir pontes de entendimento e colaboração nas regiões em que atuamos”, explicou

A iniciativa da PCAC em implementar esses programas demonstra um compromisso com a promoção da harmonia e do bem-estar, não apenas entre seus servidores, mas também nas comunidades em que atuam. A expectativa é de que essas ações gerem um impacto positivo na qualidade de vida e na resolução de conflitos, tornando o estado do Acre um lugar mais pacífico e acolhedor para todos.