Polícia Civil apreende mais de 70 quilos de drogas no Vale do Juruá

Em mais uma ação exitosa das forças de segurança que operam no Acre, foi dado um duro golpe contra as organizações criminosas, com mais uma grande apreensão de drogas na região do Vale do Juruá, que faz fronteira com o Peru.

A investida policial, que envolveu as Polícias Civil, Federal, Militar e Gefron retirou de circulação mais de 70 quilos de drogas das mãos dos traficantes, que tinham como destino a cidade de Rio Branco.

A apreensão ocorreu na madrugada desta quinta-feira, 5, na estrada da Variante, em Cruzeiro do Sul, após o motorista de um veículo modelo Gol apresentar atitudes suspeitas. Os policiais fizeram o acompanhamento e na abordagem encontraram o entorpecente no porta malas do veículo.

No interior do carro estavam diversas substâncias ilícitas, incluindo 21,550 quilos de maconha, 13,500 quilos de skunk, 14,450 quilos de cloridrato de cocaína e 22,700 quilos de oxidado de cocaína. O prejuízo ao crime está estimado em R$ 815 mil.

Na condução do carro estava o nacional, das iniciais F. S. C., de 30 anos. O homem foi preso em flagrante e conduzido junto com o entorpecente à sede policial.

Por Ascom/PCAC