Polícia Militar do AC nega agressão contra portador de necessidades especiais: “Abordado foi outro”

A Assessoria de Comunicação da Polícia Militar do Acre (PMAC) respondeu ao pedido de posicionamento feito pelo ac24horas sobre uma denúncia de agressão de policiais do Batalhão Ambiental contra um deficiente físico em Xapuri no último dia 5 de outubro.

Uma irmã e tutora da suposta vítima disse que fez denúncia no Ministério Público, onde foi orientada a registrar um boletim de ocorrência na Polícia Civil, o que ela informou que fará ainda nesta sexta-feira, 13. Segundo ela, que pediu para não ter o seu nome divulgado, o irmão tem 45 anos de idade e que, apesar dos problemas que tem, não é agressivo e nem causa problemas.

“Ele não faz mal a ninguém, é deficiente, surdo-mudo, desde criança. Ele toma medicamentos e fez acompanhamento. Ele anda pelas ruas, mas de maneira nenhuma é agressivo. A gente está sem entender por que ele foi agredido assim e queremos que providências sejam tomadas para que isso não volte a acontecer”, afirmou.

No vídeo, é possível ver o momento em que o homem, vestindo camisa rosa e bermuda escura, se aproxima, caminhando, da frente da marcenaria, onde o fato denunciado teria acontecido. Na sequência, quatro agentes do BPA saem de uma viatura armados e vão em direção a ele. A partir desse ponto não é mais possível ver o que aconteceu.

Por meio de nota de esclarecimento sobre a abordagem policial que resultou que na denúncia, a Assessoria de Comunicação da PMAC afirma que o indivíduo abordado não foi o homem portador de necessidades especiais, e que este foi retirado do local.

“No local foi abordado outro cidadão, e em conversa foi verificado que ele estaria repassando informações sobre a presença de órgãos ambientais no município realizando fiscalização. Em seguida foi realizada a busca pessoal e pesquisa nominal junto ao banco de dados e visto não existir nada de ilícito, ele foi liberado”, diz a nota.

A mesma nota informa que o comando do Batalhão de Policiamento Ambiental está à disposição para receber a suposta vítima, suas argumentações, alegações e possíveis provas.