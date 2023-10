Piloto acredita em falha mecânica na tragédia que matou 12 pessoas em Rio Branco

Avião explodiu próximo à pista do Aeroporto Internacional de Rio Branco nesse domingo, 29, causando 12 mortes, entre passageiros e tripulação – foto: Davi Sahid

Pedro Mendes é piloto com mais de 2 mil horas de voos em aviões Caravan, modelo que caiu e explodiu próximo à pista do Aeroporto Internacional de Rio Branco nesse domingo, 29, causando 12 mortes, entre passageiros e tripulação.

Em conversa com o ac24horas, Pedro ressaltou que só as investigações vão poder apontar com certeza a causa da tragédia, mas disse que, por conta das características do acidente, acredita em falha mecânica.

“Nesse tipo de acidente, durante a decolagem, o principal ponto que se pode observar é uma falha mecânica. É muito difícil que pela baixa altura tenha sido uma falha do piloto, até porque também levamos em conta a proximidade com a pista. Por isso, a possibilidade de ser uma falha mecânica é muito alta”, disse Mendes.

Pedro fala que o tipo de aeronave que caiu na capital acreana é considerado um dos mais seguros da categoria. “Realmente, em relação à aeronave, dos monomotores turbo-hélice, está entre os mais seguros do mundo. Agora, é preciso esperar a conclusão da investigação do acidente, que vai levantar as informações, inclusive sobre a manutenção do avião”, destaca.

O piloto tem mais de 12 anos de experiência na aviação e nos últimos dois anos voa no Caravan e já acumula mais de 2 mil horas de voo.