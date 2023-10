Petróleo avança 3,8% no mundo durante o terceiro dia de conflito entre Israel e Hamas

O barril de petróleo, opera em alta nesta segunda-feira (9), durante o terceiro dia de conflitos entre Israel e Hamas.

Por volta das 9h40, no horário de Brasília, o petróleo Brent, que é usado como referência para as petroleiras brasileiras, era negociado a US$ 87,75, alta de 3,75%.

Já o WTI, que é negociado nos Estados Unidos, subia 4,11%, a US$ 86,19.

Apesar de Israel não ser um grande produtor de petróleo, a escalada das tensões no Oriente Médio preocupa os investidores. A região é uma das maiores produtoras da commodity no mundo.

Israel declarou formalmente guerra ao Hamas no domingo (8), após um ataque surpresa do grupo no sábado (7).

Segundo as autoridades, o conflito já deixou mais de 1000 mortos, com pelo menos 700 pessoas mortas em Israel e 400 na Palestina.