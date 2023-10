Petrobras avalia novo reajuste do diesel e da gasolina antes do fim do ano, diz Prates

A Petrobras está avaliando a possibilidade de um novo reajuste de preços de diesel e gasolina antes do fim do ano, afirmou nesta terça-feira a jornalistas o presidente da petroleira, Jean Paul Prates.

“Nós estamos agora analisando a possibilidade ou não de outro reajuste até o fim do ano, mas a gente ainda não tem isso como um dado”, disse Prates, a jornalistas, ao participar de evento comemorativo de 70 anos da Petrobras.

De concreto, o CEO afirmou que a estratégia de precificação de combustíveis sob sua gestão está funcionando, ao evitar “inúmeras oscilações”, não só do preço do barril do petróleo no mercado internacional como do diesel.

O executivo destacou que houve recentemente um “enxugamento” do diesel russo que estava chegando ao Brasil com preços baixos e atuando como uma espécie de colchão de amortecimento.

A Rússia chegou a se tornar o principal fornecedor externo de diesel do Brasil, ao vender o combustível mais barato do que outros fornecedores tradicionais, enquanto precisava lidar com sanções ocidentais, mas decidiu recentemente restringir exportações.

“Estamos com o mercado em uma espécie de tempestade perfeita, quanto tempo vai durar, quanto a gente tem de colchão para aguentar essa volatilidade”, afirmou Prates, evitando dar detalhes sobre quando o reajuste ocorrerá.