Pesquisa divulga resultados do Enem de 2022 por escola; veja situação do Acre

A pesquisa da startup educational AIO ( https://www.aio.com.br/) classificou os resultados do Enem de 2020, 2021 e 2022 por escolas. Desde 2019, o Inep deixou de divulgar várias informações dos microdados do Enem, alegando que isso poderia violar a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). No entanto, a ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados) nega que a divulgação dos microdados, conforme era feita anteriormente, seja ilegal.

Além disso, há uma enorme demanda represada para acesso a estes dados, sobretudo por compreender o período da pandemia de Covid-19, e a escolas não terem muitas referências do que aconteceu com o rendimento de seus alunos e se suas estratégias de enfrentamento do problema deram certo ou não.

“É interessante notar que, do ano de 2020 para 2021, durante o segundo ano da pandemia, houve uma queda relevante nas notas de escolas tanto públicas quanto privadas, com uma pequena recuperação em 2022. Também é notável que todas as escolas públicas de destaque em termos de notas são aquelas que selecionam seus alunos”, destaca Mateus Prado, especialista em Enem.

Entre as 50 escolas com melhor desempenho na média geral do Enem de 2022, mais da metade (26) estão na região Sudeste, sendo 9 no Rio de Janeiro, 8 em Minas Gerais, 8 em São Paulo e 1 no Espírito Santo.

“Historicamente, o Sudeste exerce supremacia no cenário educacional no Brasil. Concentrando a maior parte da população e do poder econômico, é natural que a região tenha a maioria das escolas no topo do ranking. É importante destacar também o desempenho do Nordeste, que tem apresentado experiências de escolas que podem ser referências em educação para todo o país e que conta com duas instituições de ensino públicas entre as 50 melhores”, afirma Vasconcelos.

Disparidade entre escolas públicas e privadas

A pesquisa da AIO também revelou a discrepância entre as escolas particulares e públicas no Brasil. Na lista das 50 instituições com melhor desempenho no Enem nas provas objetivas, apenas quatro são públicas. Entre elas, um colégio militar, administrado pela Força Aérea Brasileira Brasil. Outros dois são vinculados a universidades federais, e uma vinculada a uma universidade estadual entrou no ranking. Todas as outras 46 escolas são privadas.

“É um reflexo da desigualdade no Brasil, que mostra que ainda há muito a evoluir na educação pública para o país. Infelizmente o problema é ainda maior, pois as escolas públicas entre as melhores notas possuem rigorosos exames de seleção”, pontua o CEO da AIO, primeiro alagoano aprovado no Instituto Militar de Engenharia (IME).

“Algumas grandes redes particulares concentram seus alunos de maior proficiência em apenas uma unidade, para elevar a média da escola e alavancar a imagem da rede como um todo. Isso promove uma falsa ideia de que todas as unidades daquele grupo têm o mesmo desempenho, por isso, é importante analisar os dados de maneira criteriosa”, complementa Prado.

Redação

Se, nas provas objetivas, as escolas públicas são minoria, mas ainda colocam alguns representantes na lista, na redação, as instituições privadas dominam completamente. Todos os 50 colégios com as melhores médias da prova escrita em 2022 são particulares, segundo o levantamento da AIO.

A região Sudeste segue à frente do ranking, com 29 escolas no total. Minas Gerais é o estado que lidera nacionalmente, com 15 instituições de ensino, seguido do Rio (12) e do Espírito Santo (1). Apesar das unidades de São Paulo serem as mais numerosas nas provas objetivas, somente uma escola paulista figura entre as 50 melhores na redação.

Assim como nas médias da prova objetiva, o Ceará encabeça a lista das melhores instituições na redação, com o Colégio Diocesano Padre Anchieta em primeiro lugar e a Escola Normal Rural de Limoeiro em terceiro, ambas no pequeno município de Limoeiro do Norte, no interior do estado. O Colégio Fibonacci, de Ipatinga, Minas Gerais, completa o pódio.

As regiões Norte e Sul, que ficaram de fora da lista das provas objetivas, aparecem entre as 50 melhores médias da redação, com três escolas do Rio Grande do Sul, duas do Pará e uma do Acre. Já o Centro-Oeste concentra cinco escolas no ranking, sendo três em Goiás, uma no Distrito Federal e outra no Mato Grosso do Sul.

Os dados completos da pesquisa, com dados e relatórios sobre escolas de todo o Brasil, podem ser acessados pelo site www.aio.com.br/enemporescola

Escolas de maior proficiência no Enem – Por Instituição (Nota Geral) – 2022

1. Farias Brito Colégio De Aplicação – Fortaleza – CE – 776.66

2.Colegio Fibonacci – Ipatinga – MG – 736.64

3.Colégio Alfa Cem Bilíngue – Rio de Janeiro – RJ – 735.81

4.Colégio Ari De Sá Cavalcante (Major Facundo) – Fortaleza – CE – 734.56

5. Colégio Santo Antonio – Belo Horizonte – MG – 731.71

6.Colégio Bernoulli – Belo Horizonte – MG – 730.85

7.Colégio E Curso Pensi – Tijuca 1 – Rio de Janeiro – RJ – 727.67

8.Objetivo Colégio Integrado – São Paulo – SP – 725.46

9.Colégio Ari De Sá Cavalcante (Sede Mário Mamede) – Fortaleza – CE – 721.96

10.Colégio Curso Podion – Brasília – DF – 720.91

Escolas de maior proficiência no Enem – Por Instituição (Redação) – 2022

1. Colégio Diocesano Padre Anchieta – Limoeiro do Norte (CE) – 930

2.Colégio Fibonacci – Ipatinga (MG) – 927,81

3. Escola Normal Rural de Limoeiro – Limoeiro do Norte (CE) – 925,93

4. Escola Tia Cláudia – Niterói (RJ) – 923,08

5. Colégio Ômega – Muriaé (MG) – 921,82

6. Instituto Presbiteriano Gammon – Lavras (MG) – 920,73

7. Colégio de Aplicação Farias de Brito – Fortaleza (CE) – 920,67

8. Instituto Educacional Padre Ubirajara Cabral – Alpinópolis (MG) – 916

9. Colégio Classe A (Unidade II) – Campo Grande (MS) – 915,45

10. Colégio Católico Padre de Man – Coronel Fabriciano (MG) – 914,47

Escolas de maior proficiência no Enem – Por Região (Nota Geral) – 2022

1. Sudeste – 26 (52% do total)

2. Nordeste – 16 (32%)

3. Centro-Oeste – 8 (16%)

4. Sul – 0 (0%)

5. Norte – 0 (0%)

Escolas de maior proficiência no Enem – Por Região (Redação) – 2022

1. Sudeste – 29 (58%)

2. Nordeste – 10 (20%)

3. Centro-Oeste – 5 (10%)

4. Sul – 3 (6%)

5. Norte – 3 (6%)

Escolas de maior proficiência no Enem – Por Estado (Nota Geral) – 2022

1. Rio de Janeiro – 9 (18%)

2. Minas Gerais – 8 (16%)

3. São Paulo – 8 (16% do total)

4. Ceará – 5 (10%)

5. Distrito Federal – 4 (8%)

6. Pernambuco – 4 (8%)

7. Piauí – 4 (8%)

8. Mato Grosso do Sul – 3 (6%)

9. Bahia – 2 (4%)

10. Espírito Santo – 1 (2%)

11. Goiás – 1 (2%)

12. Rio Grande do Norte – 1 (2%)

Escolas de maior proficiência no Enem – Por Estado (Redação) – 2022

1. Minas Gerais – 15 (30% do total)

2. Rio de Janeiro – 12 (24%)

3. Ceará – 6 (12%)

4. Rio Grande do Sul – 3 (6%)

5. Goiás – 3 (6%)

6. Pará – 2 (4%)

7. Pernambuco – 2 (4%)

8. Piauí – 2 (4%)

9. Mato Grosso do Sul – 1 (2%)

10. São Paulo – 1 (2%)

11. Distrito Federal – 1 (2%)

12. Acre – 1 (2%)

Escolas de maior proficiência no Enem – Por Rede de Ensino (Nota Geral) – 2022

1. Privada – 46 (92% do total)

2. Pública – 4 (8%)

Escolas de maior proficiência no Enem – Por Rede de Ensino (Redação) – 2022

1. Privada – 50 (100% do total)

2. Pública – 0 (0%)

Evolução da Média Geral (Público + Privado)

● 2020: 531,55

● 2021: 528,17

● 2022: 535,40

Evolução da Média Geral das Escolas Privadas

● 2020: 592,96

● 2021: 586,36

● 2022: 597,10

Evolução da Média Geral das Escolas Públicas

● •2020: 499,85

● •2021: 498,24

● •2022: 506,94

Sobre a AIO:

A AIO é uma startup fundada em 2020 com o propósito de fornecer uma experiência de aprendizado inovadora e eficiente para estudantes que se preparam para o Enem, vestibulares, concursos públicos e a prova da OAB. Por meio de sua plataforma personalizada e tecnologia avançada, a Aio está impulsionando resultados acadêmicos. Saiba mais: https://www.aio.com.br/