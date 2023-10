Performance de artista pega a cúpula do Ministério da Saúde de surpresa

A performance polêmica de uma artista pegou de surpresa a cúpula do Ministério da Saúde. Segundo apurou a CNN, os artistas foram convidados e ninguém esperava pelo que aconteceu.

As imagens estão sendo utilizadas pela oposição e o vice-presidente da Câmara, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) — segundo vice-presidente da Câmara —, já pediu para apurar os custos do evento.

As autoridades responsáveis estão surpresas e ainda apuram se a artista foi remunerada ou não, mas encaram o episódio como um caso isolado e não pretendem efetuar demissões apenas para dar uma resposta política.

“Não temos como tomar medidas contra a dançarina. Mas não tinha sentido nenhum naquele espaço. Ela não foi contratada, nem convidada para isso”, disse uma fonte do ministério.

O evento foi promovido pela Secretaria de Atenção Primária.

O objetivo era apoiar a implementação e a gestão participativa da Política Nacional de Promoção da Saúde a partir do compartilhamento de experiências e da ampliação do diálogo entre gestores e trabalhadores de diferentes estados, com momentos dedicados à diversidade cultural.

Em nota, o Ministério da Saúde afirmou que “lamenta pelo episódio isolado, que não reflete a política da Secretaria e nem os propósitos do debate sobre a promoção à saúde realizados no encontro, e adotará medidas para que não aconteça novamente”.

Leia abaixo, na íntegra, a nota do Ministério da Saúde:

“A Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde promoveu o 1º Encontro de Mobilização para a Promoção da Saúde no Brasil (Em Prosa). O objetivo do evento é apoiar a implementação e a gestão participativa da Política Nacional de Promoção da Saúde a partir do compartilhamento de experiências e da ampliação do diálogo entre gestores e trabalhadores de diferentes estados, com momentos dedicados à diversidade cultural.

A programação contou com a participação de 07 grupos artísticos nos seus intervalos. Uma das apresentações surpreendeu pela coreografia inapropriada.

O Ministério da Saúde lamenta pelo episódio isolado, que não reflete a política da Secretaria e nem os propósitos do debate sobre a promoção à saúde realizados no encontro, e adotará medidas para que não aconteça novamente.”