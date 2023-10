Pela 3° vez, buraco se abre e atrapalha trânsito no Centro de Rio Branco

Um buraco que se abriu na esquina das avenidas Marechal Deodoro e Epaminondas Jácome, no centro de Rio Branco, volta a se formar menos de um mês após ser restaurado pela Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (EMURB), e já afeta o trânsito na região.

Nesta quinta-feira, 26, uma placa de interdição alerta motoristas para o cuidado necessário com uma depressão que se formou no asfalto. É a terceira vez que o mesmo local precisa sofrer intervenção, já que segundo comerciantes da região, o problema vem de um deslocamento do solo que está abaixo da camada asfáltica, para a região do Rio Acre.

A reportagem entrou em contato com o diretor-presidente da Empresa Municipal de Urbanização, José Assis Benvindo, mas até o fechamento da matérira não houve resposta.