Paul McCartney homenageia John Lennon no dia em que astro completaria 83 anos

No dia em que completaria 83 anos, John Lennon foi homenageado por Paul McCartney. O astro usou as suas redes sociais para para relembrar o aniversário de John, assassinado por um fã em Nova York, nos Estados Unidos, em dezembro de 1980.

Em sua conta do Instagram, o cantor compartilhou uma imagem de um de seus shows, onde a foto do velho amigo aparece no telão. “Comemorando o aniversário do meu amigo e colaborador maravilhoso, John Lennon”, escreveu na legenda.

A amizade dos dois iniciou ainda pela adolescência, quando Lennon convidou McCartney para integrar a banda da qual ele fazia parte na época, conhecida como “The Quarrymen”. De imediato, os pais de Paul desaprovaram a amizade com John, temendo que o elo pudesse influenciar negativamente o filho.

Depois de obter a aprovação da família, o cantor britânico juntou-se à banda, que, alguns anos mais tarde, convidou George Harrison e Stuart Sutcliffe. Juntos, os quatro fundaram os The Beatles em 1960, ascendendo ao estrelato como um dos maiores fenômenos musicais globais.

Morte de John

Em 8 de dezembro de 1980, o mundo recebeu a notícia de que o ídolo do rock John Lennon havia sido assassinado. O ex-Beatle chegava em sua casa junto de sua esposa, a artista Yoko Ono, quando foi atingido por quatro disparos nas costas. O edifício Dakotta, em Manhattan, ficaria marcado pelo acontecimento desde então.

O cantor chegou a ser socorrido e levado ao hospital St. Luke’s Roosevelt, mas foi declarado morto ao chegar no local, perto das 23h.