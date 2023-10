Pastor é preso acusado de estuprar 9 crianças e adolescentes no Acre

O pastor Francisco Valdeci Matos Pinheiro, de 46 anos, foi preso no final da tarde dessa quarta-feira, 11, acusado de estuprar nove crianças e adolescentes no município de Marechal Thaumaturgo, interior do Acre. Ele foi detido no momento em que chegava ao Porto de Cruzeiro do Sul.

Francisco atuava como pastor na comunidade do Bajé, na zona rural do município de Marechal Thaumaturgo. A denúncia dos estupros foi realizada ao Conselho Tutelar e Ministério Público do Estado do Acre em julho deste ano.

O delegado Marcílio Laurentino, titular do município, conduziu as investigações.

“No inquérito policial, fizemos as oitivas das vítimas e testemunhas, e chegamos à conclusão de que realmente ele teve participação nos crimes. Representamos pela prisão preventiva dele e a Justiça decretou. Tivemos a informação de que ele estava vindo para Cruzeiro do Sul e realizamos a prisão no porto. Que sirva de alerta para os criminosos, porque a Polícia Civil está de prontidão”, avisou o delegado, explicando que pode haver mais vítimas.

“É um lugar de difícil acesso. Algumas vítimas não foram localizadas”, relatou a autoridade policial.