Parte do forro de clínica cirúrgica não resiste à chuva e desaba no PS de Rio Branco

Um Vídeo feito por uma acompanhante de paciente hospitalizado no Pronto Socorro de Rio Branco mostra uma situação crítica em uma das áreas da unidade após parte do forro desabar.

De acordo com a informante, que pede para não ser identificada, o vídeo foi gravado no começo da tarde deste domingo, 1°, na “Enfermaria B”, durante a forte chuva que atingiu a capital acreana.

“Os médicos estão passando debaixo de chuva com os pacientes. O pessoal aqui, os acompanhantes, estão tudo revoltados. Eu já discuti com dois deles por conta da negligência”, diz a mulher.

Na gravação, um paciente aparece sendo transportado em uma maca exatamente por baixo do local onde o forro cedeu. É possível perceber que chove bastante dentro do corredor por onde os servidores passam.

O ac24horas manteve contato com a Assessoria de Comunicação da Sesacre, que confirmou o dasabamento do forro e informou que já há uma equipe trabalhando para resolver o problema.

“Sim, com a chuva uma parte do forro de gesso do corredor da Clínica Cirúrgica B desabou. Uma equipe de engenheiros da Sesacre já foi acionada e está no local para avaliação e resolução do problema”, explicou a assessoria.