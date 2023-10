Paraplégico é condenado a 24 anos por execução de homem

Foto: Wanderson Oliveira, condenado a 24 anos de prisão I O Alto Acre/reprodução

O paraplégico Wanderson Oliveira da Silva foi condenado em júri popular, pela execução de Glaison Conceição Pereira. O crime aconteceu em 25 de dezembro de 2018, no ramal da Piçarreira, na região do Polo Benfica.

Segundo os autos do processo, Wanderson e um comparsa invadiram a cada de Glaison Conceição e fizeram disparos em sua direção, e depois se evadiram do local. A vítima chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

No ano seguinte, em 2019, ao tentar matar outra pessoa, Wanderson Oliveira foi atingido com um tiro nas costas por um policial aposentado. Em decorrência dos ferimentos, o criminoso, conhecido no mundo do crime como Jibóia, ficou paraplégico.

Pelo crime que cometeu em 2018, Wanderson foi condenado pelo Conselho de Sentença da 1ª Vara do Tribunal do Júri a cumprir 24 anos de prisão em regime fechado, mas por decisão da juíza Luana Campos, o criminoso poderá recorrer em liberdade.