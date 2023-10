Palmeiras e São Paulo fazem clássico por “paz” nesta quarta-feira (25) no Brasileirão

Palmeiras e São Paulo se encaram nesta quarta-feira (25), às 20h (de Brasília), no Allianz Parque, na capital paulista, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O dois rivais vêm de vitória e com ânimo renovado para o confronto. O Verdão superou o Coritiba por 2 a 0, no Couto Pereira, enquanto o Tricolor atropelou o Grêmio, por 3 a 0, no Morumbi.

Como chega o Palmeiras

O Palmeiras é quarto colocado do Brasileirão, com 47 pontos. Apesar da vitória contra o Coritiba no final de semana, o Verdão vinha de quatro derrotas consecutivas no campeonato e seis jogos sem vencer na temporada.

O princípio de crise com eliminações na Copa do Brasil e Libertadores, além do distante título do Campeonato Brasileiro, pode ser diminuído com vitória no clássico.

Para o confronto, Weverton, Piquerez, Gustavo Gómez, Murilo, Gabriel Menino, Zé Rafael, Rony, Kevin, Abel Ferreira (treinador) e Vitor Castanheira (auxiliar técnico) estão pendurados.

Como chega o São Paulo

O Tricolor chega para o clássico na 10ª colocação do Brasileiro. São 38 pontos para o time de Dorival Júnior, que busca a missão dos 45, “nota de corte” para não rebaixados historicamente para que o planejamento para 2024 possa ser realizado também em campo, com testes e alternativas.

Dorival tenta repetir sucesso que teve ao vencer os dois confrontos pelas quartas de final da Copa do Brasil, com 1 a 0 no jogo de ida, e 2 a 1 no duelo de volta em agosto. O duelo ficou marcado na história do Tricolor, com campanha que terminou com título inédito.

Palmeiras x São Paulo

Palmeiras: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino (Richard Ríos), Raphael Veiga; Luis Guilherme (Artur), Rony e Kevin. Técnico: Abel Ferreira.

São Paulo: Rafael; Rafinha, Diego Costa, Beraldo, Caio Paulista; Gabi Neves, Alisson, Rodrigo Nestor (James Rodríguez), Wellington Rato; Lucas e Luciano (Erison). Técnico: Dorival Júnior.

Motivo: 29ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 25 de outubro de 2023 (quarta-feira), às 20h (de Brasília)

Local: Estádio Allianz Parque, em São Paulo

Árbitro: Raphael Klaus-SPAuxiliares: Alex Ang Ribeiro-SP e Fabrini Bevilaqua Costa-SP