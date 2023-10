Eliminatórias: Otamendi decide, e Argentina vence o Paraguai

A Argentina dominou e venceu o Paraguai por 1 a 0, nesta quinta-feira, em jogo da terceira rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. O jogo foi decidido logo no segundo minuto, com um bonito gol do zagueiro Otamendi, finalizando de primeira, com o pé direito, após cobrança de escanteio de De Paul. Com 75% da posse de bola, os argentinos controlaram a partida até o fim e tiveram várias chances de ampliar o placar, parando no goleiro Coronel e na trave. Lionel Messi, que ficou no banco de reservas e entrou no segundo tempo, acertou o poste duas vezes.

MESSI FICOU NO QUASE