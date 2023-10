Operação do governo federal retira mais de mil invasores de terras indígenas no Pará

Mais de mil invasores estão sendo retirados de duas terras indígenas no Sudoeste do Pará. Uma operação do governo federal tem o objetivo de combater atividades ilegais nesses territórios, como garimpo e criação de gado. As ações cumprem decisões da Justiça Federal para resgatar um direito adquirido por lei há quase 30 anos pelos povos originários – o de usufruir integralmente dos territórios que habitam.