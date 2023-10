Número de assassinatos cai mais de 26% em relação a setembro do ano passado

O Departamento de Inteligência da Polícia Civil do Acre tem feito o monitoramento mensal das ocorrências policiais no estado.

Um dado positivo do levantamento é a diminuição da quantidade de homicídios registrados no último mês de setembro.

Conforme os números, foram 11 assassinatos registrados, o que mostra uma redução de 26,67%, já que no mesmo mês do ano passado foram registrados 15 homicídios.

Guerra de facções é responsável por 4 mortes

O levantamento também indica as possíveis motivações dos homicídios. Grande parte continua sendo alvo de inquérito. Dos 11 assassinatos, 4 têm como motivação a guerra entre facções criminosas, dois por motivos fúteis, um por disputa de terra e outros quatro, a polícia ainda investiga qual seria a causa das mortes.

Arma de fogo é a mais usada

Dos 11 assassinatos registrados no mês passado, a arma de fogo foi a mais usada para cometer o crime, sendo responsável por 5 mortes. Outras quatro mortes foram provocadas por arma branca. O levantamento não informa o que provocou outras duas mortes.

Homicídios estão concentrados em Rio Branco

A capital do Acre é o local onde ocorreu a maior concentração de homicídios no mês passado. Foram seis assassinatos registrados, mais que a metade das onze mortes. Os outros municípios onde aconteceram assassinatos foram Santa Rosa do Purus, Brasileia, Acrelândia, Cruzeiro do Sul e Plácido de Castro.

Jovens são maioria e todos eram homens

O levantamento comprova uma triste constatação. Os jovens são as maiores vítimas da violência no Acre. Dos 11 assassinados, 4 estavam na faixa etária entre 18 a 29 anos. Outros três, tinham entre 30 a 39 anos. Duas pessoas que foram assassinadas estavam na idade de 40 a 49 e mais duas vítimas de homicídio tinham mais de 60 anos.

Todas as pessoas assassinadas em setembro no Acre eram homens.

Em relação ao mês de agosto deste ano, quando foram registrados 14 homicídios, a redução foi de 21%.