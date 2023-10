Novo ciclone extratropical se forma nesta semana e vai afetar o Sul do Brasil

Um novo ciclone extratropical se forma na próxima quarta-feira (4) no sul do país. Apesar dE o fenômeno se formar no alto-mar e não chegar à costa, ele vai influenciar o clima nos estados da região.

A chuva já volta a ganhar força no Rio Grande do Sul, principalmente na região central do estado, nesta terça-feira (3). O mesmo deve ocorrer na região oeste de Santa Catarina. São esperadas tempestades com raios e ventos moderados.

A partir da quarta, as chuvas ganham força no norte do Rio Grande do Sul, no centro-oeste de Santa Catarina e no extremo-sul do Paraná.

Na quinta-feira (5), o ciclone se afasta da região e segue em direção ao Sudeste do país, provocando outra frente fria. O afastamento fará as chuvas cessarem no Sul do país.

Somente em setembro, o Sul do Brasil recebeu a influência e impacto de seis ciclones extratropicais. O período de estiagem será importante para muitas cidades que ainda estão reconstruindo-se após os recentes alagamentos e suas consequências.