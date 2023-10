No Dia D da Operação Virtude, Polícia Militar faz ação social no Casarão, em Rio Branco

O tradicional local de encontro dos idosos de Rio Branco, o “Senadinho”, agora localizado no “Casarão”, contou nesta sexta-feira, 27, com a participação especial da Polícia Militar do Acre (PMAC). A instituição realizou uma ação social que faz parte do “Dia D – de Visibilidade” da Operação Virtude, ação de combate a crimes de violência contra a pessoa idosa.

Entre uma dança e outra, dona Sebastiana da Silva, 71 anos, destacou a importância da presença da Polícia Militar no evento. “É muito bom contar com vocês aqui, trazendo segurança e também animando a festa com a banda”, disse a aposentada, que aproveitou para tirar algumas fotos com os policiais, fortalecendo o caráter comunitário da instituição.

A tenente-coronel Ana Cássia Monteiro, coordenadora da Polícia Comunitária e Direitos Humanos da PMAC, destacou a importância da ação para a população idosa. “Em outubro, atendemos mais de três mil pessoas, por meio de mais de 140 ações, orientando sobre os crimes contra idosos e os canais de denúncia”, disse a oficial.

A ação contou com a presença do comandante-geral em exercício, coronel Emílio Virgílio, da Banda de Música da PMAC, que animou a festa com canções, como “Caboclo sonhador”, “Vassourinha” e “Boiadeiro”, e de parte do efetivo empregado na Operação Virtude.

Operação Virtude

Ao longo do mês de outubro, a Operação Virtude já alcançou mais de 3.300 pessoas, sendo realizadas mais de 140 ações como palestras, panfletagens e atos sociais. A realização conta com apoio do Centro de Idosos; Serviço Social do Comércio (Sesc); unidades básicas de saúde; igrejas; Lar dos Vicentinos; Organização em Centros de Atendimento (OCA); escolas; e Fundação Elias Mansour (FEM).