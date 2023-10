No Acre, Samu registra cerca de 120 trotes em ligações de emergência por mês

O trote pode parecer uma brincadeira leve e descontraída para algumas pessoas, mas pode custar a vida de um ser humano quando se trata de prejudicar o trabalho dos atendentes. Dados do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em Rio Branco, revelam que cerca de 120 ligações falsas são realizadas mensalmente.

Segundo a coordenadora do órgão na capital, Nescila Fernandes, por semana os números de trotes chegam a 30, uma média acima da nacional. “Muitos desses trotes acionam o suporte avançado, levando inclusive viaturas da PM, enquanto isso, uma pessoa realmente pode está precisando de atendimento”, explicou a coordenadora em entrevista concedida a TV 5 nesta quinta-feira, 12.

A coordenadora do SAMU destacou que passar trotes aos serviços de emergência é um crime previsto pelo artigo 266 do Código Penal Brasileiro, e o infrator pode pegar de um a seis meses de detenção. Além disso, crianças e adolescentes também podem ser punidos. Além disso, Fernandes reclamou que as ligações falsas são feitas por adolescentes e adultos que, muitas vezes, colocam os filhos para efetuar ligações. “Muitas vezes chegamos, ficamos rodando e constatamos o trote”, encerrou.