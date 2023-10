No Acre, lua cobrirá o sol em mais de 70% no eclipse solar

Um eclipse solar será visível em todo o Brasil neste sábado, 14, e em alguns locais do país, nas regiões Norte e Nordeste, será possível ver o eclipse completo. No Acre, a cobertura da lua pelo sol será de mais de 70%, o suficiente para deixar a tarde parcialmente escura.

O fenômeno ocorre porque a lua passará entre a terra e o sol, cobrindo boa parte do disco solar, deixando visível apenas um anel de luz visível e poderá ser observado por volta das 13h45, no horário local, com pico às 14h40.

No entanto, os especialistas alertam sobre os perigos de se olhar diretamente para o sol. De acordo com oftalmologista, Cássio Braga, a ação pode causar prejuízos irreversíveis à visão. Por isso, o médico, que é especialista em glaucoma, forneceu algumas dicas para observar o eclipse de forma segura.

Confira as dicas do oftalmologista

– Não visualize o eclipse mesmo com binóculos, telescópio, câmeras ou óculos sem filtro específico.

– Utilize filtros especiais de soldador número 14, que podem ser encontrados em lojas de material de construção. Se for comprar óculos solares com lentes especializadas, certifique-se a respeito da autenticidade do local de vendas para evitar a compra de equipamentos falsificados.

– Mesmo com a proteção adequada, é importante limitar o tempo de exposição, fazendo intervalos para preservar sua visão.

Eclipse solar anular

A possibilidade de ver um eclipse anular completo, ou seja, ver o arco de luz se formando, não acontecia no Brasil desde 1994, quando o fenômeno ficou visível por completo em locais na região sul do país. O eclipse deste sábado ficou conhecido como Grande Eclipse das Américas de 2023.