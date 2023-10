Nicolau Júnior amplia diálogo sobre economia e sociedade na Regional do Juruá em audiência pública

A Audiência Pública, cujo tema central foi “Economia e Sociedade na Regional do Juruá”, realizada na manhã desta sexta-feira (13), reuniu líderes e cidadãos da comunidade no Teatro Náuas, em Cruzeiro do Sul. O primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre, deputado Nicolau Júnior (PP), falou sobre a expectativa para os resultados que o encontro vai gerar.

Como cruzeirense, o parlamentar falou da importância da realização de debates para a comunidade do Juruá, e também das discussões essenciais sobre o desenvolvimento econômico e social dessa importante região do Acre.

“É uma satisfação ver uma audiência pública tão bem frequentada, com a participação de diversos setores da sociedade, incluindo representantes de entidades empresariais, órgãos governamentais, organizações sociais e, claro, a população local. Eventos como esse, são fundamentais para dar voz às preocupações e ideias dos cidadãos e para construir soluções coletivas”, pontuou.

O deputado também ressaltou a relevância do tema escolhido para a audiência. “A economia e a sociedade nessa regional são assuntos que merecem atenção, uma vez que influenciam diretamente a qualidade de vida e o bem-estar da população local. O Juruá é uma região rica em recursos naturais e cultura, e é nosso dever promover o seu desenvolvimento sustentável. Esta audiência é um passo importante nessa direção”.

Por fim, Nicolau Júnior reafirmou seu compromisso de trabalhar em conjunto com os demais representantes políticos e a sociedade civil para criar políticas públicas que atendam às necessidades da região do Juruá. “Estou aqui para ouvir, aprender e agir em prol do nosso povo. Vamos aproveitar as ideias e as propostas debatidas aqui para construir um futuro melhor para todos os habitantes do Juruá,” destacou o deputado.

Texto: Andressa Oliveira

Foto: Sérgio Vale