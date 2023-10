Nerds do Acre realizam evento neste fim de semana no Sesc Bosque, em Rio Branco

A Associação dos Nerds do Acre – ANAC e o Serviço Social do Comércio – SESC realizam neste final de semana (28, 29), no SESC Bosque, o Sesc Geek Comic Nerd 2023, que celebra o anime Naruto.

“A identidade visual do evento será totalmente inspirada nos mais diversos elementos encontrados em “Naruto”, contando com atrações, atividades e comidas temáticas vistas na série. Além disso, o Sesc Geek Comic Nerd 2023 vai contar com diversas atividades do Halloween, incluindo um dos maiores sucessos já produzidos pela ANAC: a Casa Mal Assombrada. E para compor a trilha sonora do evento, a ANAC realiza o primeiro “Rock in Nerd”, com a presença de músicos locais do segmento nerd e do rock”, diz a promoção do evento.

Ingressos:

Antecipados – R$ 16,00 (inteira), R$ 8,00 (meia), R$ 12,00 (social – 1kg de alimento não perecível, exceto sal e ração) e 5,00 R$ (Comerciário com carteirinha);

Online – link na Bio do Instagram @anac.nerd;

Lojas físicas – Tenpo Mokuzai – @tenpomokuzai (Shopping Aquiri, box 3100, 2º andar); ou Coleções do Rex – @colecaodorex (Shopping Aquiri, box 2128, 1º andar).