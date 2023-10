Na sessão solene dos 50 anos da OCB/AC, Nicolau Júnior enaltece trabalho do cooperativismo

Com o plenário lotado, a Assembléia Legisltiva realizou nesta quinta-feira (5), uma sessão solene para celebrar os 50 anos de instalação da organização das Cooperativas Brasileiras, OCB/AC. Proposta pelo vice presidente da Casa, a solenidade reuniu representantes da cooperativas empresários, do governo, vereadores e deputados estaduais.

Primeiro secretário da ALEAC, Nicolau Júnior usou a tribuna para enaltecer o trabalho realizado pelas cooperativas, destacando responsabilidade e a capacidade organizacional. O Deputado enfatizou a criação da Frente Parlamentar de Apoio ao Cooperativismo instalada durante a sessão, pontuando a relevância econômica da atuação das cooperativas no estado.

“A ALEAC tem abraçado desde o início as cooperativas. Essa frente instalada hoje mostra nosso respeito, a nossa consideração. Eu comecei a me encantar com o cooperativismo através do ex-deputado Jonas. Ele começou isso lá atrás em Cruzeiro do Sul. Quero dizer que contem com a ALEAC. É mais uma referência de total apoio a vocês que estão representando todo o Acre”, disse o deputado.

Nicolau Júnior aproveitou para convidar as cooperativas e todos que participavam da solenidade, para participarem da audiência pública que a mesa diretora vai realizar no próximo dia 13, no teatro dos Náuas, em Cruzeiro do Sul, para debater a economia no Vale do Juruá.