Mutirão de limpeza nas margens do Rio Acre envolverá órgãos do Estado e prefeitura

Ação denominada “Limpa Rio Acre” terá início às 7h no Bairro da Base Foto: Odair Leal/Sesacre.

Dando prosseguimento às estratégias propostas pelo comitê estadual de enfrentamento à seca prolongada, o governo do Estado e a Prefeitura de Rio Branco se unem nesta sexta-feira, 20, para a realização de um mutirão de limpeza nas margens do Rio Acre.

A ação denominada “Limpa Rio Acre” terá início às 7h no Bairro da Base e será coordenada pela Secretaria de Governo (Segov), com orientação técnica da Defesa Civil Estadual, Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema), Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre) e Serviço de Água e Esgoto (Saneacre).

Todas as demais secretarias de Estado e órgãos da Prefeitura também estarão envolvidas no mutirão, segundo explica o secretário de Governo, Alysson Bestene. “Trata-se de um evento de resultado paliativo no que se refere à estiagem, mas que terá um efeito didático de grande alcance na conscientização da população para que o descarte de lixo seja feito de forma adequada e responsável”, enfatiza Alysson.

O secretário lembra que o governador Gladson Cameli está priorizando as ações do Comitê de Enfrentamento à Seca para minimização dos danos à população, mas o Estado não está paralisado. “As obras estão em andamento em todos os municípios, mas praticamente todas as secretarias estão empenhadas no combate aos efeitos da estiagem”, ressalta.