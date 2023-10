Coordenador técnico do São Paulo, critica calendário e CBF: “precisa melhorar bastante”

Multicampeão pelo São Paulo e atual coordenador técnico do Tricolor Paulista, Muricy Ramalho foi o 20º entrevistado do programa CNN Esportes S/A, da CNN Brasil, na noite deste domingo (15).

No programa, apresentado por João Vítor Xavier, Muricy criticou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) por não encontrar soluções para aliviar o pesado calendário de jogos no Brasil, alvo de críticas de jogadores e treinadores há anos.

“A CBF precisa melhorar bastante. O que os técnicos mais se queixam é do calendário. Vamos jogar 82 jogos em um ano, são três jogos em 10 dias. Isso reflete em contusões. O número de jogos agora é maior e as competições também são maiores. Tirando Palmeiras e Flamengo, os clubes brasileiros não têm dois times diferentes para mandar a campo”, afirmou Muricy.

O coordenador técnico do Tricolor Paulista lembrou ainda que as dimensões continentais do Brasil tornam a temporada ainda mais desgastante que em outros países.”Nós temos viagens longas, a diferença de temperatura de um lugar para outro. Eu entendo que a parte econômica pesa, mas os artistas, que são os jogadores, sofrem muito. Muitas viagens, treinos, longos períodos sem ver a família”, disse.

Muricy afirmou ainda que o calendário apertado acaba influenciando a evolução técnica do futebol no Brasil.

“O treinador não tem tempo de treinar o time. Não dá para treinar, só recuperar os atletas. O treinador não consegue repetir o time várias vezes, e perde padrão de jogo e jogadas bonitas. O que eu gostaria de falar pra CBF é caprichar no calendário, porque detona os jogadores”, criticou o coordenador do São Paulo.

Muricy Ramalho no São Paulo

Muricy ocupa a função de coordenador técnico do São Paulo desde fevereiro de 2021, mas a sua história de vida se confunde com a do Tricolor Paulista. Revelado nas categorias de base do clube, atuou como meia ou ponta de lança durante quase toda a década de 1970.

Já como treinador do São Paulo, foi tricampeão brasileiro entre 2006 e 2008 e conquistou ainda dois títulos internacionais: a Copa Conmebol de 1994 e a Copa Master Conmebol de 1996.

Agora, como coordenador técnico, venceu o Campeonato Paulista de 2021 e a Copa do Brasil de 2023, título inédito para o clube.

CNN Esportes S/A

Com a presença de Muricy Ramalho, o CNN Esportes S/A chega a sua 20ª edição. Apresentado por João Vítor Xavier, o programa aborda os bastidores de um mercado que movimenta bilhões e é um dos mais lucrativos do mundo: o futebol.Em pauta, os assuntos mais quentes da indústria do mundo da bola, na perspectiva de economia e negócios.