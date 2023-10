Mulher de 32 anos capota carro, após discussão com o marido

Um capotamento aconteceu na noite desta segunda-feira, (16), na estrada do Barro Vermelho em Rio Branco.

A condutora do carro, identificada por Juliana Souza Pinto, 32 anos, estava no carro com seus dois filhos.

Segundo informações repassadas, Juliana Souza teria ido buscar o marido que estava em um bar, na estrada do Barro Vermelho. Juliana colocou os dois filhos dentro do carro, uma menina de 1 ano e um menino de 3 anos , quando chegou no bar o marido estava visivelmente alcoolizado e violento.

Quando estava retornando para casa, os dois começaram a discutir dentro do veículo , quando Juliana perdeu o controle do carro em uma curva e capotou , vindo parar em uma ribanceira.

Policiais penais que passavam pelo local pararam para prestar socorro às vítimas , mas o marido estava bastante agressivo.

A viatura do suporte básico do SAMU foi acionada para socorrer as vítimas, precisaram do apoio da viatura do suporte avançado, realizaram os primeiros atendimentos, e encaminharam as vítimas até o Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Juliana e as crianças deram entrada no Pronto Socorro com escoriações e seus estados de saúde é considerado estáveis.

Policiamento de trânsito foi acionado, isolou a área para os trabalhos de perícia.