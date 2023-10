Motorista perde o controle de veículo e capota várias vezes

Foto: Denise Moreira/ Ecos da Notícia

Um capotamento aconteceu na madrugada deste domingo, (08), por volta das 2:35, na saída da Vila do Incra sentido a Vila do V , na linha 1.

Segundo informações repassadas, na caminhonete Hilux estavam quatro pessoas, três pessoas foram atendidas e a quarta pessoa fugiu do local.

Segundo informações, o condutor da caminhonete identificado por Marcos Antônio Ferreira, de 22 anos, não era habilitado e estava supostamente sob efeito de bebida alcoólica juntamente com as demais vítimas. O condutor perdeu o controle da caminhonete e desceu em uma ribanceira, capotando várias vezes, batendo em uma cerca ,a caminhonete ficou toda destruída.

As outras vítimas foram identificadas pelos nomes de Jocicleuda de Jesus Areal , de 37 anos , e Maria Silva dos Santos, de 29 anos .

As próprias vítimas que acionaram o Samu, que deslocaram duas viaturas do suporte básico(04 e 09) para socorrer as vítimas e o corpo de bombeiros e além do Policiamento de Trânsito.

As vítimas foram entregues ao Setor de Traumatologia para maiores avaliações, com escoriações pelo corpo, dores na coluna , lombar e quadril , todos estáveis .