Motorista perde controle do veículo, capota e cai dentro de igarapé em Rio Branco

Por Davi Sahid

O motorista identificado como Fabrício Gomes Pereira, de 26 anos, perdeu o controle do seu veículo modelo Toyota Corolla, de cor branca, capotou e caiu dentro do igarapé São Francisco situado nas proximidades do Hospital Santa Juliana, no bairro Placas em Rio Branco.

Segundo informações de populares que presenciaram o acidente, Fabrício trafegava no carro no sentido centro-bairro, quando ao tentar fazer a curva perdeu o controle da direção, capotou e em seguida caiu dentro do igarapé.

Apesar do grave acidente, Fabrício sofreu ferimentos leves e foi encaminhado por terceiros ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

A princípio populares acionaram o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar informando que Fabrício estava submerso, preso às ferragens dentro do igarapé, mas os Militares não o encontraram e em seguida receberam notícias que ela já se encontrava bem no hospital.

O veículo foi removido por um guincho.