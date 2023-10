Morre no Santa Juliana o ex-secretário de Educação Marco Brandão, aos 58 anos

O ex-secretário de Estado de Educação, na gestão do governador Sebastião Viana, o professor Marco Antônio Brandão Lopes, 58 anos, faleceu neste domingo, 15. Ele estava internado há mais de uma semana na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Juliana, em Rio Branco com problemas pulmonares.

O ex-secretário era licenciado em Letras Português-Inglês pela Universidade Federal do Acre (1990) e mestre em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1997).

Brandão também foi diretor-executivo de assuntos acadêmicos da União Educacional do Norte e diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica Dom Moacyr Grechi.

Na Ufac, ele era professor assistente e tinha experiência na área de Letras, com ênfase em Formação de Professores para o Ensino de Língua Materna, atuando principalmente nas áreas de Linguística e Língua Portuguesa.