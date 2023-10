Moradores do Ramal da Galiléia fecham a AC-40 e cobram recuperação de pontes

Dezenas de moradores do ramal da Galiléia, localizado nas proximidades da curva do Tucumã, na rodovia AC-40, bloquearam a rodovia na manhã desta quarta-feira, 11, impedindo a passagem dos dois lados da via – tanto quem vem de Senador Guiomard como de quem vem de Rio Branco em direção ao município.

Segundo informações repassadas ao ac24horas, os moradores estão inconformados com a falta de compromisso da gestão municipal. A moradora Baiana, bastante conhecida na cidade, contou que há 5 meses o prefeito Tião Bocalom e o secretário Eracides Caetano haviam prometido entrar na localidade com máquinas e equipamentos de trabalho de melhoramento das pontes.

“Eles mentiram. Tá com 5 meses que não vemos máquinas, eles prometeram que colocaria piçarra e iam fazer as pontes, além dos bueiros”, desabafou.

Em meio à manifestação, um motociclista que tentou furar o bloqueio gravou um vídeo afirmando que teve seu veículo danificado, causando um princípio de confusão. O protesto também gerou congestionamento dos dois lados da pista.