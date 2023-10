Ministério Público do Acre acompanha caso de agressão envolvendo empresário

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da Promotoria de Justiça Criminal de Brasileia, está acompanhando as investigações do caso envolvendo um empresário acusado de agredir um jovem com um copo de vidro. As investigações estão sendo conduzidas pela Polícia Civil.

O incidente ocorreu em um estabelecimento da cidade na madrugada de terça-feira, 3 de outubro. Após a agressão, a vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital local, onde recebeu atendimento médico de urgência. Os médicos relataram que a agressão resultou em ferimentos graves no rosto do jovem, incluindo cortes profundos na região dos olhos.

O Ministério Público obteve imagens do incidente, que serão utilizadas para subsidiar os procedimentos necessários a fim de esclarecer os acontecimentos e tomar as medidas cabíveis para que a lei seja aplicada de acordo com os fatos e o agressor, seja responsabilizado.

Além disso, a Promotoria solicitará o apoio do Centro de Atendimento a Vítima (CAV) do MPAC para garantir a proteção e segurança da vítima e de sua família durante todo o processo.

Com informações do MPAC.